Трипл-дабл Моранта помог «Мемфис» обыграть «Лейкерс» без Леброна

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:109.

Американский разыгрывающий «Гриззлиз» Джа Морант набрал впечатляющий трипл-дабл: 39 очков, 10 подборов и 10 передач. Дабл-даблом отметился форвард хозяев Ксавьер Тиллман. На его счету 18 очков, 11 подборов и две результативные передачи. Отличную игру провёл звёздный центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис. В его активе 28 очков и 19 подборов. Также у гостей стоит отметить лёгкого форварда Лонни Уокера. Со скамейки американец набрал 21 очко, собрал четыре подбора и отдал один ассист.

«Лейкерс» проводили матч без Леброна Джеймса (травма ноги). Сообщается, что легендарный форвард пропустит как минимум две недели.