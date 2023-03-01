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Трипл-дабл Моранта помог «Мемфис» обыграть «Лейкерс» без Леброна

Трипл-дабл Моранта помог «Мемфис» обыграть «Лейкерс» без Леброна
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:109.

Американский разыгрывающий «Гриззлиз» Джа Морант набрал впечатляющий трипл-дабл: 39 очков, 10 подборов и 10 передач. Дабл-даблом отметился форвард хозяев Ксавьер Тиллман. На его счету 18 очков, 11 подборов и две результативные передачи. Отличную игру провёл звёздный центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис. В его активе 28 очков и 19 подборов. Также у гостей стоит отметить лёгкого форварда Лонни Уокера. Со скамейки американец набрал 21 очко, собрал четыре подбора и отдал один ассист.

«Лейкерс» проводили матч без Леброна Джеймса (травма ноги). Сообщается, что легендарный форвард пропустит как минимум две недели.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2023, среда. 03:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
121 : 109
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Морант - 39, Тиллман - 18, Бейн - 16, Джексон - 16, Брукс - 7, Джонс - 7, Альдама - 6, Кеннард - 6, Кларк - 6, Адамс, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Родди, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 28, Уокер - 21, Ривз - 17, Бисли - 12, Шрёдер - 10, Хатимура - 9, Габриэль - 6, Вандербилт - 4, Браун - 2, Бамба, Джеймс, Кристи, Пиппен Мл., Расселл, Рид, Суидер
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