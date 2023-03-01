39 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Индианой
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 122:124.
Самым результативным игроком гостей стал американский разыгрывающий Тайриз Халибертон. На его счету 32 очка, семь подборов и шесть ассистов. У гостей также можно выделить центрового Майлза Тёрнера. Он набрал 24 очка, семь подборов и четыре блока. Лучшим игроков хозяев стал звёздный словенский разыгрывающий Лука Дончич. В его активе 39 очков, девять подборов и шесть результативных передач. Никто из его партнёров не отметился хорошим бросковым выступлением, даже разыгрывающий Кайри Ирвинг набрал всего 16 очков.
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2023, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
122 : 124
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Ирвинг - 16, Хардуэй-младший - 16, Баллок - 14, Вуд - 12, Клебер - 9, Грин - 8, Пауэлл - 8, Дав. Бертанс, Лоусон, Макги, Моррис, Нтиликина, Пинсон, Райт, Харди, Холидэй
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 32, Тёрнер - 24, Нвора - 16, Несмит - 14, Смит - 11, Хилд - 10, Макконнелл - 8, Матурин - 6, Нембард - 3, Браун, Бриссетт, Джексон, Джонсон, Дуарте, Куин, Тайс, Хилл
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