39 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Индианой

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 122:124.

Самым результативным игроком гостей стал американский разыгрывающий Тайриз Халибертон. На его счету 32 очка, семь подборов и шесть ассистов. У гостей также можно выделить центрового Майлза Тёрнера. Он набрал 24 очка, семь подборов и четыре блока. Лучшим игроков хозяев стал звёздный словенский разыгрывающий Лука Дончич. В его активе 39 очков, девять подборов и шесть результативных передач. Никто из его партнёров не отметился хорошим бросковым выступлением, даже разыгрывающий Кайри Ирвинг набрал всего 16 очков.