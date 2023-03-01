Кайри Ирвинг пожертвовал $ 45 тыс. детям Ганы и Нигерии

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг сделал пожертвование в размере $ 45 тыс. на школу в Лагосе (Нигерия) и детский приют в Гане, сообщает The Dallas Morning News.

22-летний Кэмерон Мофид, вернувшись из путешествия по Западной Африке, загорелся идеей помочь детям Ганы и Нигерии. На ресурсе GoFundMe он создал сбор на $ 1 тыс., чтобы привлечь своих знакомых и друзей для помощи. Изначальная сумма была собрана довольно быстро и Кэмерон поднял целевую сумму до $ 5 тыс. и спустя некоторое время обнаружил пожертвование суммой в $ 45 тыс. с подписью «Кайри».

Дети и учителя будущей школы записали видео с благодарностями американскому разыгрывающему, а также показали самодельную табличку для кабинета с подписью «Класс Кайри Ирвинга». В честь Кайри, помимо школьного кабинета, планируется назвать детскую баскетбольную площадку.