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48 очков в сумме от Леонарда и Джорджа не помогли «Клипперс» обыграть «Миннесоту»

48 очков в сумме от Леонарда и Джорджа не помогли «Клипперс» обыграть «Миннесоту»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 108:101.

Самым результативным игроком гостей неожиданно стал американский лёгкий форвард Джейден Макдэниелс. На его счету 20 очков, шесть подборов и одна передача. Также стоит отметить игру форварда Энтони Эдвардса. В его активе 18 очков, четыре подбора и три результативные передачи. Американский звёздный дуэт «Клипперс» стал самым результативным в составе гостей: Кавай Леонард набрал 23 очка, сделал пять подборов и пять передач; Пол Джордж набрал 25 очков, сделал шесть подборов и отдал три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 108
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Леонард - 23, Уэстбрук - 14, Пауэлл - 13, Зубац - 12, Пламли - 5, Мэнн - 4, Батюм - 3, Моррис - 2, Бостон, Гордон, Диабате, Ковингтон, Коффи, Престон, Уоллес, Хиланд
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 20, Эдвардс - 18, Гобер - 16, Андерсон - 12, Рид - 12, Принс - 10, Маклафлин - 9, Конли - 6, Александер-Уолкер - 5, Гарза, Майнотт, Мур Мл., Найт, Ноуэлл, Райан, Риверс, Таунс
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