48 очков в сумме от Леонарда и Джорджа не помогли «Клипперс» обыграть «Миннесоту»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 108:101.

Самым результативным игроком гостей неожиданно стал американский лёгкий форвард Джейден Макдэниелс. На его счету 20 очков, шесть подборов и одна передача. Также стоит отметить игру форварда Энтони Эдвардса. В его активе 18 очков, четыре подбора и три результативные передачи. Американский звёздный дуэт «Клипперс» стал самым результативным в составе гостей: Кавай Леонард набрал 23 очка, сделал пять подборов и пять передач; Пол Джордж набрал 25 очков, сделал шесть подборов и отдал три передачи.