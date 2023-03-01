Клэй Томпсон — про роль лидера: я не самый красноречивый человек

Американский защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон поделился ощущениями от пребывания в роли лидера команды на время отсутствия двукратного MVP Стефена Карри и четырёхкратного участника Матча всех звёзд НБА Дрэймонда Грина.
«Я теперь говорю намного больше во время матчей. Я поправляю расстановки игроков, просто подбадриваю на скамейке запасных, и это на самом деле вещи, которые мне не очень комфортно делать, потому что я не самый красноречивый человек, но это дало мне понять, что я не только игрок, но и лидер, и я провожу отличный отрезок, пока наши ребята поправляются», – приводит слова Томпсона Sportskeeda.
Также Клэй поделился мыслями о текущем сезоне и амбициях на плей-офф. Он сравнил текущую ситуацию с прошлогодней, когда команде из Сан-Франциско (США) также приходилось проводить отрезок без Карри и Грина. Несмотря на это, команда в итоге выиграла чемпионство.
«У нас был ужасный отрезок, и люди сомневались в наших амбициях на титул. Но я чувствую тот же чемпионский уровень выдержки и в этом году, и, думаю, это всё принесёт пользу в плей-офф», – сказал Томпсон.
Клэй Томпсон был замечен с двумя девушками модельной внешности
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