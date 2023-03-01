Легенда НБА Доминик Уилкинс ставит Коби Брайанта наравне с Майклом Джорданом

Девятикратный участник Матчей всех звёзд НБА легендарный форвард Доминик Уилкинс поделился рассуждениями на тему лучшего баскетболиста в истории. В частности, Уилкинс считает, что Коби Брайанта надо ставить в один ряд с Майклом Джорданом.
«Люди, которые играли против Коби, они знают. Ну, видите ли, если вы не играли против этих парней, вы не понимаете, насколько они были хороши на самом деле, и вы знаете, что людям сейчас легко сравнивать легенд, особенно когда есть интернет и разные социальные сети. Я такого не понимаю. Когда ты играешь против таких парней и не понаслышке знаешь, что они из себя представляют, ты понимаешь, насколько опасными они были. И им было наплевать на тебя, когда ты оказывался рядом с ними. Они не пытались играть с тобой, они пытались надрать тебе задницу», – приводит слова Уилкинса The Sports Rush.
В процессе обсуждения вопроса о лучшем игроке в истории Доминик ни разу не упомянул Леброна Джеймса.
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