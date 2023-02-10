Подписанная майка Коби Брайанта с сезона-2007/2008 продана за $ 5,85 млн на аукционе
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Майка легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, в которой он выходил на площадку в сезоне-2007/2008, с его автографом была продана на аукционе Sotheby’s за $ 5,8 млн.
Стоит отметить, что это рекордная стоимость для любого предмета, связанного с Брайантом. Сообщается, что вместе с майкой в лоте была коллекция фотографий муралов, посвящённых Коби после его смерти.
По итогам сезона-2007/2008 Коби Брайант был признан самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации единственный раз за карьеру. В мае 2008 года баскетболист получил награду и, как сообщается, был на награждении именно в этой майке.
Всего в том сезоне Коби Брайант надевал эту майку в 25 матчах, включая шесть игр в плей-офф.
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