Подписанная майка Коби Брайанта с сезона-2007/2008 продана за $ 5,85 млн на аукционе

Майка легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, в которой он выходил на площадку в сезоне-2007/2008, с его автографом была продана на аукционе Sotheby’s за $ 5,8 млн.



Стоит отметить, что это рекордная стоимость для любого предмета, связанного с Брайантом. Сообщается, что вместе с майкой в лоте была коллекция фотографий муралов, посвящённых Коби после его смерти.



По итогам сезона-2007/2008 Коби Брайант был признан самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации единственный раз за карьеру. В мае 2008 года баскетболист получил награду и, как сообщается, был на награждении именно в этой майке.



Всего в том сезоне Коби Брайант надевал эту майку в 25 матчах, включая шесть игр в плей-офф.

Новость по теме Новичок «Лейкерс» Хатимура выбрал номер в честь Коби Брайанта и его дочери