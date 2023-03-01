Результаты всех матчей НБА 1 марта, турнирная таблица

1 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Торонто Рэпторс» – «Чикаго Буллз» – 104:98
«Атланта Хоукс» – «Вашингтон Уизардс» – 116:119
«Бруклин Нетс» – «Милуоки Бакс» – 104:118
«Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 121:109
«Хьюстон Рокетс» – «Денвер Наггетс» – 112:133
«Оклахома-Сити Тандер» – «Сакраменто Кингз» – 117:123
«Даллас Маверикс» – «Индиана Пэйсерс» – 122:124
«Юта Джаз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 94:102
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 123:105
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 101:108
Самым главным событием дня стал трипл-дабл звёздного разыгрывающего «Гриззлиз» Джа Моранта в матче с «Лейкерс». Американец набрал 39 очков, сделал 10 подборов и 10 передач. Это выступление принесло победу «Мемфису» со счётом 121:109. Команда из Лос-Анджелеса выступала без легендарного форварда Леброна Джеймса, который пропустит как минимум две недели из-за травмы ноги.
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