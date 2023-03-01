Шакил О'Нил: Энтони Дэвис сдулся

Четырёхкратный чемпион НБА легендарный американский центровой Шакил О’Нил высказался по поводу одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Ему необходимо включаться к матчам плей-офф. У таких игроков, как мы, собственный стиль. Мы прибавляем ближе к плей-офф. Не хочу проявлять неуважение, но он сдулся. Я не говорю, что он стал плохим игроком, но три года назад он был одним из сильнейших в НБА», – сказал О'Нил в эфире NBA on TNT.

«Лос-Анджелес Лейкерс» на данный момент располагается на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. У команды 29 побед при 32 поражениях.

Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса: