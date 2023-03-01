Единая лига ВТБ объявила MVP февраля

Защитник «Автодора» Малик Ньюмэн признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 по итогам февраля, сообщает официальный сайт турнира.

Ньюмэн стал одним из самых эффективных игроков февраля, набирая в среднем 21,3 очка при 42,4% с игры. Защитник «Автодора» также совершал 4,3 передачи и 3,3 подбора при 21,3 балла за эффективность действий. В матче против «Енисея» Ньюмэн обновил свой рекорд сезона по результативности, набрав 27 очков.

«Автодор» выиграл все 3 матча в феврале (против «Енисея», «Минска» и «Пармы-Пари») и в данный момент является лидером группы «Б» с результатом 11-15. Кроме того, «Автодор» остается единственной командой Лиги, не потерпевшей ни одного поражения на втором этапе регулярного чемпионата.