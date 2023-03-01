Лиллард объяснил, почему не хочет покидать «Портленд»

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, почему не заинтересован в переходе в другую команду НБА.

«Взгляните на Расселла Уэстбрука, который решил уйти в «Хьюстон Рокетс», потом его обменяли в «Вашингтон Уизардс», затем в «Лейкерс», и вот ты в четвёртой команде за четыре года, а на второй сезон в команде все говорят, что тебя опять надо обменять. Это пример того, что хорошо там, где нас нет.

Я вижу парней, у которых всё отлично складывается, но по каким-то причинам они принимают решение уйти. Потом остаются наедине с последствиями и ничего не выходит. У Кевина Гарнетта вот всё получилось, но он — исключение», — приводит слова Лилларда Fadeaway World.

«Портленд» в текущем сезоне располагается на 11-м месте в Западной конференции с 29 победами и 32 поражениями.