Лиллард объяснил, почему не хочет покидать «Портленд»

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, почему не заинтересован в переходе в другую команду НБА.
«Взгляните на Расселла Уэстбрука, который решил уйти в «Хьюстон Рокетс», потом его обменяли в «Вашингтон Уизардс», затем в «Лейкерс», и вот ты в четвёртой команде за четыре года, а на второй сезон в команде все говорят, что тебя опять надо обменять. Это пример того, что хорошо там, где нас нет.
Я вижу парней, у которых всё отлично складывается, но по каким-то причинам они принимают решение уйти. Потом остаются наедине с последствиями и ничего не выходит. У Кевина Гарнетта вот всё получилось, но он — исключение», — приводит слова Лилларда Fadeaway World.
«Портленд» в текущем сезоне располагается на 11-м месте в Западной конференции с 29 победами и 32 поражениями.
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