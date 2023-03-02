Эмбиид: хочу выиграть чемпионат, это единственный способ добиться уважения

Центровой «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид заявил, что намерен завоевать чемпионский титул, чтобы добиться уважения.

«Я хочу выиграть чемпионат, это единственное, что зависит от меня. Мне кажется, это единственный способ добиться уважения, так что всё внимание сейчас я сосредоточил на этом. Награда самому ценному игроку больше не волнует меня. Я просто хочу уважения, хочу быть в числе лучших баскетболистов в истории. Знаю, что нужны награды, победы, но решения в индивидуальных наградах принимая не я», — приводит слова Эмбиида Fox Sports.

«Филадельфия» располагается на третьем месте в Восточной конференции.

Джоэл Эмбиид принял участие в 48 матчах, в которых набирал 33 очка, совершал 10,4 подбора и отдавал 4,1 результативные передачи в среднем за игру.