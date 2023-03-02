Кевин Дюрант набрал 23 очка в первом матче за «Финикс». «Санз» обыграли «Хорнетс»

В городе Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 91:105.

Отличную игру в составе «Санз» показал американский защитник Девин Букер. Он набрал 37 очков, шесть подборов и семь ассистов. Также нужно отметить хороший дебют за «Финикс» от звёздного форварда Кевина Дюранта. Это первая его игра после травмы и обмена в команду из Аризоны. В его активе 23 очка, шесть подборов и две результативные передачи. У хозяев самым результативным игроком стал форвард Келли Убре: 26 очков, девять подборов и одна передача. У хозяев также можно выделить игру защитника Терри Розира: 20 очков, шесть подборов и пять ассистов.