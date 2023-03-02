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Кевин Дюрант набрал 23 очка в первом матче за «Финикс». «Санз» обыграли «Хорнетс»

Кевин Дюрант набрал 23 очка в первом матче за «Финикс». «Санз» обыграли «Хорнетс»
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В городе Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 91:105.

Отличную игру в составе «Санз» показал американский защитник Девин Букер. Он набрал 37 очков, шесть подборов и семь ассистов. Также нужно отметить хороший дебют за «Финикс» от звёздного форварда Кевина Дюранта. Это первая его игра после травмы и обмена в команду из Аризоны. В его активе 23 очка, шесть подборов и две результативные передачи. У хозяев самым результативным игроком стал форвард Келли Убре: 26 очков, девять подборов и одна передача. У хозяев также можно выделить игру защитника Терри Розира: 20 очков, шесть подборов и пять ассистов.

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2023, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
91 : 105
Финикс Санз
Финикс
Шарлотт Хорнетс: Убре - 26, Розир - 20, Хэйворд - 15, Уильямс - 11, Смит - 8, Джонс - 4, Макгауэнс - 3, Ричардс - 2, Тор - 2, Болл, Букнайт, Вашингтон, Маледон, Мартин, Михайлюк
Финикс Санз: Букер - 37, Дюрант - 23, Эйтон - 16, Крэйг - 8, Ландейл - 6, Пэйн - 5, Окоги - 4, Ли - 2, Пол - 2, Уоррен - 2, Базли, Бийомбо, Ли, Росс, Уэйнрайт, Шамет
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