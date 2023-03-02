«Отличная работа, парни!» Джеймс отреагировал на победу «Лейкерс» без лидеров команды

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором похвалил своих одноклубников за победу в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (123:117).
«Отличная работа, парни!» — написал Джеймс.
Самым результативным игроком встречи стал немецкий разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шрёдер. Он набрал 26 очков, два подбора и шесть ассистов. По 19 очков в составе гостей набрали американский лёгкий форвард Трой Браун и защитник Остин Ривз.
Матч пропускали звёзды НБА: Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Леброн пропустит ещё минимум две недели из-за травмы ноги. Энтони Дэвис пропускал матч из-за стрессовой травмы пятки на правой ноге.
В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1, трёхочковых – 30,8.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
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