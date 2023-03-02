«Мы просто хотим в плей-офф». Шрёдер прокомментировал победу «Лейкерс» без лидеров команды

Немецкий разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер после победного матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Оклахома-Сити Тандер» (123:117) высказался о желании команды попасть в зону плей-офф.

«Всё для команды, мы просто хотим попасть в плей-офф. Энтони Дэвис и Леброн Джеймс выбыли и не играли сегодня, и я просто помогал моей команде победить», — сказал Шрёдер после матча.

Матч пропускали звёзды НБА: Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Леброн пропустит ещё минимум две недели из-за травмы ноги. Энтони Дэвис пропускал матч из-за стрессовой травмы пятки на правой ноге.

Шрёдер стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 26 очков, два подбора и шесть ассистов.