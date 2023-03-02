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«Милуоки» отчислил грузинского форварда

«Милуоки» отчислил грузинского форварда
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«Милуоки Бакс» отчислил грузинского форварда Сандро Мамукелашвили, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В прошлом сезоне «Милуоки» отправил новичка в свой фарм-клуб «Висконсин Херд». У форварда был двусторонний контракт, поэтому он мог играть как в НБА, так и в G-лиге. Именно по этой причине и было принято решение расстаться с игроком. Теперь команда ищет нового игрока на двустороннее соглашение.

Грузинский баскетболист был выбран под 54-м номером драфта-2021. В нынешнем сезоне Мамукелашвили принял участие в 24 матчах НБА, набирая 2,4 очка и 2,3 подбора в среднем за игру.

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