Грин рассказал, почему стоит отменить «Месяц чёрной истории»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу «Месяца чёрной истории», который празднуется каждый февраль.

«Месяц чёрной истории», в какой-то момент мы можем избавиться от него? Почему мы должны праздновать нашу историю в самый короткий месяц в году? У нас есть губернаторы, которые хотят убрать нашу историю из школ, и я не буду тем дураком, который скажет: «Да, мы можем праздновать 28 дней». Так что в какой-то момент я хотел бы избавиться от этого.

Учите мою историю с 1 января по 31 декабря, а потом делайте это снова, а потом снова. Вот что я хотел бы видеть», — приводит слова Грина Complex.

«Месяц чёрной истории» отмечается ежегодно в феврале в США и Канаде. Во время этого месяца проводятся памятные мероприятия, посвящённые борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.