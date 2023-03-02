Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ламело Болл перенёс операцию на голеностопе

Ламело Болл перенёс операцию на голеностопе
Комментарии

Разыгрывающий, один из лидеров «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл перенёс операцию на голеностопе, сообщает ESPN.

Напомним, в начале второй половины матча с «Детройт Пистонс» (117:106) Болл совершил неудачное действие, после которого не смог завершить встречу. Врачи диагностировали у него перелом кости голеностопного сустава.

В нынешнем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 23,3 очка, делая 8,4 передачи и 6,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,1, трёхочковых – 37,6.

«Шарлотт Хорнетс» занимает 14-е место в Восточной конференции с 20 победами при 44 поражениях.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023