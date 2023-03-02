ЦСКА обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ
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Московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:77.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 17 очков. По 14 очков на свой счёт записали Даллас Мур и Антон Астапкович. 13 очков набрал Ливио Жан-Шарль.
В составе УНИКСа 21 очко на счету Дэрила Мэйкона. 17 очков набрал Ненад Димитриевич. 13 очков на счету Луи Лабери.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет на выезде с МБА. Встреча состоится 7 марта. УНИКС в следующем туре встретится на выезде с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится также 7 марта.
Единая лига ВТБ. Группа А
02 марта 2023, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
91 : 77
УНИКС
Казань, Россия
ЦСКА: Уэйр - 17, Астапкович - 14, Мур - 14, Жан-Шарль - 13, Руженцев - 12, Кейкок - 7, Давидовац - 6, Комолов - 6, Курбанов - 2, Карпенко, Милутинов, Ухов
УНИКС: Мэйкон - 21, Димитриевич - 17, Лабери - 13, Браун - 12, Рейнольдс - 5, Хантер - 5, Воронцевич - 2, Зайцев - 2, Забелин, М. Кулагин, Одиноков, Разумов
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