Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (83:67).
«Мои первые слова сегодня — соболезнования Греции после этой трагедии с поездами. Хочу выразить свои глубочайшие соболезнования всем людям, всем семьям, кто пострадал в этом столкновении. Я очень люблю Грецию, поэтому от меня и от команды посылаю им слова поддержки. Если же говорить о матче, мы счастливы победить. Весь сезон нам очень не везёт с травмами — одна, вторая, третья. Сейчас мы не можем рассчитывать на Томаса Эртеля и на Адриена Мормана. Это проблема, но команда сегодня сделала шаг вперёд, сыграла за себя и за этих парней и в итоге смогла победить», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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