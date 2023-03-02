Лукич прокомментировал поражение «Пари Нижний Новгород» в матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение своих подопечных в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (67:83).
«В первую очередь поздравляю «Зенит» с победой, он её полностью заслужил. Мы держались 37 минут, достойно играли, и трудно объяснить этот спад в концовке. Мы приняли несколько нелогичных решений в плане защиты. Я даже сейчас спросил ребят, почему они их принимали — все на меня смотрят, плечами пожимают. К сожалению, в эти моменты ломалась игра. Мы не смогли остановить корабль, который начал тонуть. Жалко, но надо понять, из-за чего произошли эти очень грубые ошибки», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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