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«Барселона» уверенно победила «Жальгирис» в Евролиге

«Барселона» уверенно победила «Жальгирис» в Евролиге
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Завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне местный одноимённый клуб принимал литовский «Жальгирис». Встреча закончилась со счётом 93:74 (19:17, 27:19, 31:18, 16:20) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Никола Миротич. Он набрал 28 очков и совершил два подбора. В составе «Жальгириса» лучшую результативность показал лёгкий форвард Игнас Браздейкис, на счету которого 15 очков и два подбора.

В следующем туре соревнований «Барселона» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится 7 марта. Начало — в 22:00 по московскому времени. «Жальгирис» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с немецкой «Альбой». Матч состоится 7 марта в Берлине, начало — в 22:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
02 марта 2023, четверг. 21:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
93 : 74
Жальгирис
Каунас, Литва
Барселона: Миротич - 28, Саторански - 12, Шанлы - 10, Веселы - 7, Лапровиттола - 6, Абринес - 5, Йокубайтис - 5, Калинич - 5, Ннаджи - 5, Тоби - 5, Хиггинс - 3, Курич - 2
Жальгирис: Браздейкис - 15, Бирутис - 12, Полонара - 8, Хэйс - 8, Лекавичюс - 7, Улановас - 7, Буткевичюс - 6, Шмитс - 6, Тейлор - 4, Димша - 1, Гедрайтис, Лукошюнас
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