«Барселона» уверенно победила «Жальгирис» в Евролиге

Завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне местный одноимённый клуб принимал литовский «Жальгирис». Встреча закончилась со счётом 93:74 (19:17, 27:19, 31:18, 16:20) в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Никола Миротич. Он набрал 28 очков и совершил два подбора. В составе «Жальгириса» лучшую результативность показал лёгкий форвард Игнас Браздейкис, на счету которого 15 очков и два подбора.
В следующем туре соревнований «Барселона» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится 7 марта. Начало — в 22:00 по московскому времени. «Жальгирис» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с немецкой «Альбой». Матч состоится 7 марта в Берлине, начало — в 22:00 мск.
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