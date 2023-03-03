Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кейшон Джонсон назвал звёздного игрока НБА, который подошёл бы стилю Леброна

Кейшон Джонсон назвал звёздного игрока НБА, который подошёл бы стилю Леброна
Комментарии

Бывший игрок НФЛ Кейшон Джонсон высказал мнение, что атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден здорово вписался бы в «Лос-Анджелес Лейкерс», усилив атаку этой команды.

«В Лос-Анджелесе ищут кого-то особенного. Леброн ищет кого-то особенного. И этот кто-то может быть Джеймсом Харденом или Кайри Ирвингом. Может ли Харден в конечном итоге смотреть в сторону Запада, откуда он родом? Может ли это стать для него шансом? Ведь он парень из Южной Калифорнии. Подойдёт ли он стилю Леброна Джеймса? В любом случае он мог бы руководить нападением. Он, безусловно, снайпер. А кого предпочитает иметь рядом с собой Леброн? Снайперов», — сказал Джонсон на канале ESPN в YouTube.

Леброн танцует на яхте во время тренировки:

Новость по теме
Представлена новая информация по поводу травмы Леброна Джеймса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023