Кейшон Джонсон назвал звёздного игрока НБА, который подошёл бы стилю Леброна

Бывший игрок НФЛ Кейшон Джонсон высказал мнение, что атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден здорово вписался бы в «Лос-Анджелес Лейкерс», усилив атаку этой команды.

«В Лос-Анджелесе ищут кого-то особенного. Леброн ищет кого-то особенного. И этот кто-то может быть Джеймсом Харденом или Кайри Ирвингом. Может ли Харден в конечном итоге смотреть в сторону Запада, откуда он родом? Может ли это стать для него шансом? Ведь он парень из Южной Калифорнии. Подойдёт ли он стилю Леброна Джеймса? В любом случае он мог бы руководить нападением. Он, безусловно, снайпер. А кого предпочитает иметь рядом с собой Леброн? Снайперов», — сказал Джонсон на канале ESPN в YouTube.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: