Кейшон Джонсон назвал звёздного игрока НБА, который подошёл бы стилю Леброна
Поделиться
Бывший игрок НФЛ Кейшон Джонсон высказал мнение, что атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден здорово вписался бы в «Лос-Анджелес Лейкерс», усилив атаку этой команды.
«В Лос-Анджелесе ищут кого-то особенного. Леброн ищет кого-то особенного. И этот кто-то может быть Джеймсом Харденом или Кайри Ирвингом. Может ли Харден в конечном итоге смотреть в сторону Запада, откуда он родом? Может ли это стать для него шансом? Ведь он парень из Южной Калифорнии. Подойдёт ли он стилю Леброна Джеймса? В любом случае он мог бы руководить нападением. Он, безусловно, снайпер. А кого предпочитает иметь рядом с собой Леброн? Снайперов», — сказал Джонсон на канале ESPN в YouTube.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
Новость по темеПредставлена новая информация по поводу травмы Леброна Джеймса
Комментарии
- 3 марта 2023
-
00:37
-
00:00
- 2 марта 2023
-
23:51
-
23:18
-
23:00
-
22:49
-
22:40
-
22:38
-
22:26
-
22:19
-
21:56
-
21:50
-
21:19
-
20:52
-
20:40
-
20:09
-
19:36
-
18:15
-
17:41
-
16:55
-
16:23
-
15:39
-
15:02
-
14:56
-
13:41
-
13:35
-
12:32
-
11:47
-
11:38
-
10:52
-
10:42
-
10:13
-
09:59
-
09:51
-
08:26
Партнерский контент