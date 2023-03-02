Представлена новая информация по поводу травмы Леброна Джеймса

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Лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу не потребуется операция на правой стопе. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал инсайдер Крис Хэйнс.

Джеймс получил повреждение во время матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Даллас Маверикс» (111:108). Ранее сообщалось, что игрок может пропустить из-за травмы около двух-трёх недель.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 29,5 очка, делал 8,4 подбора и отдавал 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1, трёхочковых – 30,8.

В следующем туре «Лейкерс» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз». Матч состоится в Лос-Анджелесе 4 марта (6:30 мск).

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: