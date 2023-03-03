Результаты всех матчей Евролиги 2 марта, турнирная таблица
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Закончились пять матчей 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В первой встрече игрового дня «Бавария» принимала сербскую «Црвену Звезду» и победила её со счётом 87:80.
Во втором матче «Барселона» встречалась с литовским клубом «Жальгирис». Со счётом 93:74 победу одержали игроки каталонского клуба.
Греческий «Панатинаикос» принимал действующего победителя Евролиги «Анадолу Эфес». Эта встреча завершилась со счётом 87:82 в пользу клуба из Турции.
В заключительных матчах игрового дня встречались «Монако» и «Маккаби» из Тель-Авива, а также «Партизан» (Сербия) и «Альба» (Германия). В первой паре сильнее были игроки «Монако» (86:67), а во второй победу добыли баскетболисты «Партизана» (88:74).
Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
02 марта 2023, четверг. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
87 : 80
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Бавария: Лучич - 20, Уинстон - 20, Гиффей - 11, Гиллеспи - 8, Хантер - 8, Уолден - 7, Уэйлер-Бэбб - 7, Обст - 3, Сили - 3, Бонга, Вимберг, Ципсер
Црвена Звезда: Вильдоса - 18, Кампаццо - 16, Недович - 15, Петрушев - 10, Мартин - 8, Митрович - 5, Добрич - 3, Лазаревич - 3, Бентил - 2, Иванович, Кузмич, Маркович
Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
02 марта 2023, четверг. 21:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
93 : 74
Жальгирис
Каунас, Литва
Барселона: Миротич - 28, Саторански - 12, Шанлы - 10, Веселы - 7, Лапровиттола - 6, Абринес - 5, Йокубайтис - 5, Калинич - 5, Ннаджи - 5, Тоби - 5, Хиггинс - 3, Курич - 2
Жальгирис: Браздейкис - 15, Бирутис - 12, Полонара - 8, Хэйс - 8, Лекавичюс - 7, Улановас - 7, Буткевичюс - 6, Шмитс - 6, Тейлор - 4, Димша - 1, Гедрайтис, Лукошюнас
Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
02 марта 2023, четверг. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
82 : 87
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Григонис - 23, Ли - 19, Понитка - 8, Томас - 8, Деррик Уильямс - 6, Манцукас - 5, Папаяннис - 4, Бэйкон - 3, Калаицакис - 3, Уолтерс - 3, Бохоридис, Калаицакис
Анадолу Эфес: Клайберн - 24, Брайант - 16, Ларкин - 13, Жижич - 12, Синглтон - 7, Бьёбуа - 4, М'Байе - 4, Пляйсс - 4, Гази - 2, Данстон - 1, Арна, Тунджер
Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
02 марта 2023, четверг. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
86 : 67
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Монако: Лойд - 18, Джеймс - 12, Холл - 12, Диалло - 11, Окобо - 11, Монеке - 9, Мотеюнас - 9, Блоссомгейм - 4, Браун, Макунду, Стразель, Уаттара
Маккаби Тель-Авив: Болдуин - 17, Колсон - 16, Соркин - 9, Браун - 7, Хиллиард - 7, Ди Бартоломео - 5, Адамс - 2, Мартин - 2, Небо - 2, Браймо, Зив, Менко
Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
02 марта 2023, четверг. 23:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
88 : 74
Альба
Берлин, Германия
Партизан: Аврамович - 19, Пантер - 16, Ледей - 13, Лессор - 10, Мадар - 7, Анджушич - 6, Смайлагич - 6, Экзам - 6, Папапетру - 5, Вукчевич, Нанналли, Трифунович
Альба: Ло - 17, Ветцель - 10, Тиман - 10, Кумадже - 9, Сикма - 9, Прочида - 8, Маттиссек - 6, Смит - 3, Олинде - 2, Мачовски, Шульте
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