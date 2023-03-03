Результаты всех матчей Евролиги 2 марта, турнирная таблица

Закончились пять матчей 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В первой встрече игрового дня «Бавария» принимала сербскую «Црвену Звезду» и победила её со счётом 87:80.

Во втором матче «Барселона» встречалась с литовским клубом «Жальгирис». Со счётом 93:74 победу одержали игроки каталонского клуба.

Греческий «Панатинаикос» принимал действующего победителя Евролиги «Анадолу Эфес». Эта встреча завершилась со счётом 87:82 в пользу клуба из Турции.

В заключительных матчах игрового дня встречались «Монако» и «Маккаби» из Тель-Авива, а также «Партизан» (Сербия) и «Альба» (Германия). В первой паре сильнее были игроки «Монако» (86:67), а во второй победу добыли баскетболисты «Партизана» (88:74).