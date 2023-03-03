Дети обыгрывали Промеса в баскетбол, Николсон и Тавареш смеялись. ЦСКА — УНИКС: яркие фото

2 марта в Москве на стадионе «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша Единой лиги ВТБ в группе А ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 91:77 в пользу команды Эмила Райковича.
На матче присутствовали игроки «Спартака» Квинси Промес, Кристофер Мартинс Перейра, Томаш Тавареш и Шамар Николсон. После окончания встречи Квинси Промес сыграл в баскетбол с детьми баскетболистов, однако его прервала служба безопасности стадиона.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет на выезде с МБА. Встреча состоится 7 марта. УНИКС в следующем туре встретится на выезде с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится также 7 марта.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — УНИКС — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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