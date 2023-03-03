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Результаты всех матчей НБА 3 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 3 марта, турнирная таблица
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3 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня было сыграно пять матчей.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Клипперс» 115:91
«Сан-Антонио Спёрс» – «Индиана Пэйсерс» 110:99
«Даллас Маверикс» – «Филадельфия Сиксерс» 133:126
«Вашингтон Уизардс» – «Торонто Рэпторс» 119:108
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» 110:121.

В настоящий момент турнирную таблицу НБА Западной конференции возглавляет «Денвер Наггетс». Команда одержала 44 победы и потерпела 19 поражений. В Восточной конференции первое место сейчас занимает «Милуоки Бакс» (45 побед – 17 поражений).

Турнирная таблица НБА

Куда вкладывают свои деньги звёзды Национальной баскетбольной ассоциации?

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