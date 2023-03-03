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Стала известна дата возвращения Стефена Карри

Стала известна дата возвращения Стефена Карри
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри примет участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоится 5 марта. Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Напомним, 34-летний баскетболист пропускает встречи с 7 февраля из-за травмы ноги, полученной в матче с «Даллас Маверикс» (119:113) 5 февраля. В общей сложности игрок пропустил уже 10 игр подряд.

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В нынешнем сезоне Карри принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 29,4 очка, 6,4 передачи и 6,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,5, трёхочковых – 42,7.

«Голден Стэйт Уорриорз» занимает пятое место в Западной конференции с 33 победами при 30 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке 4 марта (6:00 мск).

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