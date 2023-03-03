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Новичок «Зенита» Адриен Морман выбыл из строя после операции на кисти

Новичок «Зенита» Адриен Морман выбыл из строя после операции на кисти
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Новобранец «Зенита» Адриен Морман перенёс операцию на повреждённой кисти, из-за чего выбыл из строя приблизительно на пять-шесть недель. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

Морман перешёл в «Зенит» в конце января. Сообщалось, что его соглашение с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до конца сезона-2022/2023. В пяти матчах Единой лиги ВТБ французский форвард в среднем набирал 5,4 очка, делал 3,6 подбора и отдавал 1,4 передачи.

Адриен является двукратным чемпионом Евролиги в составе турецкого «Анадолу Эфес» (2021, 2022). Прошедшим летом форвард перешёл в «Монако», однако не сумел закрепиться в новой команде.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

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