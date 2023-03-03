Харрис: у «Маверикс» был волшебник в лице Дончича. Теперь у них их двое

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Тобиас Харрис высказался о поражении, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Даллас Маверикс» (126:133).

«Они действовали жёстко с одним волшебником в лице Луки. Теперь у них их двое. Это тяжёлые матчи. Они просто разобрали нас сегодня вечером», — приводит слова Харриса USA TODAY.

Напомним, во встрече с «Филадельфией» Ирвинг вместе с товарищем по команде Лукой Дончичем установили рекорд НБА. Кайри и Лука стали первой в истории лиги парой товарищей по команде, которой в одном матче удалось набрать 40+ очков, реализовав при этом шесть (или более) трёхочковых бросков.

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Луку Дончича: