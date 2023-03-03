Эксперт: не думаю, что дуэт Дончича и Ирвинга будет успешным
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Известный в прошлом игрок НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о дуэте звёздных баскетболистов «Даллас Маверикс» Луки Дончича и Кайри Ирвинга.
«Это не сработает, и я никогда не думал, что это принесёт успех. Они не приносят разнообразия на площадке, не играют в обороне, не подбирают мяч. Лука собирает подборы, но это не то. Я говорю о подборах, которые вносят решающий вклад в игру. Кайри и Дончич — великие баскетболисты, умеющие играть один на один, и в этом проблема», — приводит слова Баркли Fadeaway World.
Кайри Ирвинг начал этот сезон НБА в составе «Бруклин Нетс», но зимой незадолго до дедлайна перешёл в «Даллас» в рамках крупного обмена.
«Маверикс» располагаются на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.
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