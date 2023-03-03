Владелец «Голден Стэйт»: мы можем пожалеть об обмене Уайзмена

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб высказался об обмене центрового Джеймса Уайзмена в «Детройт Пистонс» незадолго до дедлайна в феврале.
«Обменять Уайзмена было очень тяжело, и мы вполне можем пожалеть об этом решении в долгосрочной или среднесрочной перспективах. Но при всей моей любви к Джеймсу я не могу отвергнуть того, что это решение тренеры, руководители и игроки посчитали верным. Мы это мы, а не я. Мы посчитали, что такой обмен поможет команде в краткосрочной перспективе, и мы взяли Гэри Пэйтона», — цитирует функционера The Athletic.
Джеймс Уайзмен в нынешнем сезоне принял участие в 21 матче за «Уорриорз», в которых набирал 6,9 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 0,7 результативной передачи.
В «Детройте» Уайзмен провёл пять матчей: 11,8 очка, 8,2 подбора и 0,4 передачи.
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