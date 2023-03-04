Результаты всех матчей Евролиги 3 марта, турнирная таблица

Турецкий «Фенербахче» одержал победу над итальянским «Виртусом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 104:72. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дишоун Пьерр, набравший 20 очков. В составе «Виртуса» 18 очков набрал Марко Белинелли.

Ещё в одном матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) на стадионе «Астробаль» и завершилась победой гостей паркета со счётом 75:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Фабьен Козёр, набравший 14 очков. В составе АСВЕЛа по 13 очков набрали Джона Мэтьюс и Нандо Де Коло.

В другом матче игрового дня испанская «Баскония» оказалась сильнее «Валенсии». Встреча прошла в Витории (Испания) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 114:75. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Долтон Хоммс, набравший 24 очка. В составе гостей 15 баллов набрал Джаред Харпер.

В заключительном матче дня итальянская «Олимпия» обыграла греческий «Олимпиакос». Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 83:62. В составе победителей отличился Билли Бэрон, набравший 18 очков. У «Олимпиакоса» по 10 очков набрали

Александар Везенков и Томас Уолкап.