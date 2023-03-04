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Результаты всех матчей Евролиги 3 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 3 марта, турнирная таблица
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Турецкий «Фенербахче» одержал победу над итальянским «Виртусом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 104:72. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дишоун Пьерр, набравший 20 очков. В составе «Виртуса» 18 очков набрал Марко Белинелли.

Ещё в одном матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) на стадионе «Астробаль» и завершилась победой гостей паркета со счётом 75:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Фабьен Козёр, набравший 14 очков. В составе АСВЕЛа по 13 очков набрали Джона Мэтьюс и Нандо Де Коло.

В другом матче игрового дня испанская «Баскония» оказалась сильнее «Валенсии». Встреча прошла в Витории (Испания) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 114:75. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Долтон Хоммс, набравший 24 очка. В составе гостей 15 баллов набрал Джаред Харпер.

В заключительном матче дня итальянская «Олимпия» обыграла греческий «Олимпиакос». Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 83:62. В составе победителей отличился Билли Бэрон, набравший 18 очков. У «Олимпиакоса» по 10 очков набрали
Александар Везенков и Томас Уолкап.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
03 марта 2023, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
104 : 72
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Фенербахче: Пьерр - 20, Гудурич - 16, Мотли - 16, Уилбекин - 15, Калатес - 11, Букер - 5, Хэйс - 5, Эдвардс - 5, Бирсен - 4, Махмутоглу - 3, Бьелица - 2, Джекири - 2
Виртус Болонья: Белинелли - 18, Мики - 10, Шенгелия - 10, Манньон - 8, Джайте - 5, Оджелей - 5, Хэкетт - 5, Бако - 4, Теодосич - 3, Пайола - 2, Уимс - 2, Абасс
Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
03 марта 2023, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
71 : 75
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
АСВЕЛ: Мэтьюс - 13, де Коло - 13, Фалл - 10, Обасоан - 9, Лайти - 8, Тайус - 8, Бост - 7, Кауди - 3, Дьо, Нуа, Пон, Рисашер
Реал Мадрид: Козёр - 14, Уильямс-Госс - 13, Дек - 12, Муса - 11, Тавареш - 7, Корнели - 5, Родригес - 5, Абальде - 3, Пуарье - 3, Хезонья - 2, Ндиайе, Ханга
Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
03 марта 2023, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
114 : 75
Валенсия
Валенсия, Испания
Баскония: Хоммс - 24, Томпсон - 16, Костелло - 15, Гедрайтис - 14, Маринкович - 14, Диес - 8, Котсар - 7, Куруц - 6, Хайдеггер - 6, Райэсте - 4, Ховард, Эноч
Валенсия: Харпер - 15, Лопес-Аростеги - 13, Риверо - 10, Уэбб III - 10, Джонс - 9, Препелич - 8, Радебо - 5, Эванс - 4, Дублевич - 1, Клавер, Прадилья, Пуэрто
Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
03 марта 2023, пятница. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
83 : 62
Олимпиакос
Пирей, Греция
Олимпия Милан: Бэрон - 18, Мелли - 10, Луваву-Кабарро - 9, Напьер - 9, Дэвис - 8, Риччи - 8, Тонут - 7, Хайнс - 6, Фойгтман - 5, Митру-Лонг - 3, Альвити, Томас
Олимпиакос: Везенков - 10, Уолкап - 10, Папаниколау - 8, Слукас - 8, Ларенцакис - 6, Маккиссик - 5, Питерс - 5, Блэк - 4, Фалль - 4, Канаан - 2, Боломбой, Лунцис
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