«Атланта» переигрывает «Портленд», Мюррей набирает 41 очко

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой гостей со хозяев 129:111.
Самым результативным игроком хозяев стал американский защитник Деджонте Мюррей. Он набрал 41 очко, пять подборов и шесть ассистов. Дабл-даблом отметился звёздный разыгрывающий Трей Янг. В его активе 23 очка, семь подборов и 11 результативных передач. Дабл-дабл также набрал швейцарский центровой Клинт Капела: 11 очков и 12 подборов. У гостей можно выделить очередную хорошую игру от разыгрывающего Дэмьена Лилларда. На его счету 33 очка, четрые подбора и восемь передач. Также хорошую игру показал форвард Кэм Реддиш: 25 очков, три подбора и два ассиста.
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