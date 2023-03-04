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«Атланта» переигрывает «Портленд», Мюррей набирает 41 очко

«Атланта» переигрывает «Портленд», Мюррей набирает 41 очко
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой гостей со хозяев 129:111.

Самым результативным игроком хозяев стал американский защитник Деджонте Мюррей. Он набрал 41 очко, пять подборов и шесть ассистов. Дабл-даблом отметился звёздный разыгрывающий Трей Янг. В его активе 23 очка, семь подборов и 11 результативных передач. Дабл-дабл также набрал швейцарский центровой Клинт Капела: 11 очков и 12 подборов. У гостей можно выделить очередную хорошую игру от разыгрывающего Дэмьена Лилларда. На его счету 33 очка, четрые подбора и восемь передач. Также хорошую игру показал форвард Кэм Реддиш: 25 очков, три подбора и два ассиста.

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2023, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
129 : 111
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Атланта Хоукс: Мюррей - 41, Янг - 23, Хантер - 17, Капела - 11, Джонсон - 8, Бей - 7, Богданович - 7, Оконгву - 7, Коллинс - 6, Холидей - 2, Гриффин, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Уильямс, Фернанду, Форрест
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 33, Реддиш - 25, Грант - 14, Шарп - 9, Ойбанкс - 8, Тибулл - 8, Уотфорд - 8, Джонсон - 2, Литтл - 2, Нокс - 2, Арчидиаконоу, Баджи, Батлер, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Уокер
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