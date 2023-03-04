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«Клипперс» уступили «Сакраменто». Это пятое поражение подряд после подписания Уэстбрука

«Клипперс» уступили «Сакраменто». Это пятое поражение подряд после подписания Уэстбрука
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:127.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Кингз» ДеАарон Фокс. В его активе 33 очка, семь подборов и семь передач. Его партнёр по команде литовский центровой Домантас Сабонис оформил дабл-дабл: 23 очка, 10 подборов и семь ассистов. Также стоит отметить хорошую игру американского форварда Харрисона Барнса: 20 очков и семь подборов. У гостей дабл-дабл оформил разыгрывающий Расселл Уэстбрук: 27 очков и 10 результативных передач. Пол Джордж также показал хорошее выступление с 28 очками, семью подборами и восемью ассистами.

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2023, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
128 : 127
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 33, Сабонис - 23, Барнс - 20, Хаертер - 18, Мюррэй - 14, Лайлз - 10, Митчелл - 4, Монк - 4, Мету - 2, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Кета, Лень, Холмс, Эдвардс, Эллис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 28, Уэстбрук - 27, Гордон - 21, Ковингтон - 15, Пламли - 13, Батюм - 11, Мэнн - 8, Хиланд - 4, Moon, Бостон, Диабате, Зубац, Коффи, Леонард, Моррис, Пауэлл, Престон
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