«Клипперс» уступили «Сакраменто». Это пятое поражение подряд после подписания Уэстбрука

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:127.
Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Кингз» ДеАарон Фокс. В его активе 33 очка, семь подборов и семь передач. Его партнёр по команде литовский центровой Домантас Сабонис оформил дабл-дабл: 23 очка, 10 подборов и семь ассистов. Также стоит отметить хорошую игру американского форварда Харрисона Барнса: 20 очков и семь подборов. У гостей дабл-дабл оформил разыгрывающий Расселл Уэстбрук: 27 очков и 10 результативных передач. Пол Джордж также показал хорошее выступление с 28 очками, семью подборами и восемью ассистами.
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