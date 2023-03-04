«Денвер» переиграл «Мемфис», Йокич оформил очередной трипл-дабл
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В Денвере (США) на стадионе «Пепси-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 113:97.
Двукратный МВП в составе «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 18 очков, 18 подборов и 11 передач. Самым результативным игроком хозяев стал американский форвард Майкл Портер. На его счету 26 очков, семь подборов и один ассист. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея: 22 очка, пять подборов и восемь результативных передач. У гостей дабл-дабл оформил разыгрывающий Джа Морант. Он набрал 27 очков, четыре подбора и 10 ассистов. Хорошим бросковым выступлением отметился и защитник Десмонд Бэйн: 19 очков.
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2023, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
113 : 97
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Денвер Наггетс: Портер - 26, Маррей - 22, Йокич - 18, Браун - 15, Гордон - 13, Колдуэлл-Поуп - 8, Грин - 4, Брайант - 2, Джордан - 2, Смит - 2, Джексон - 1, Браун, Гиллеспи, Ннаджи, Уайт, Уотсон, Чанчар
Мемфис Гриззлиз: Морант - 27, Бейн - 19, Джексон - 15, Тиллман - 11, Брукс - 8, Кеннард - 6, Кончар - 3, Ларэвиа - 3, Уильямс Мл. - 3, Альдама - 1, Кларк - 1, Адамс, Джонс, Лофтон Мл., Родди, Уильямс, Чендлер
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