«Денвер» переиграл «Мемфис», Йокич оформил очередной трипл-дабл

В Денвере (США) на стадионе «Пепси-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 113:97.

Двукратный МВП в составе «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 18 очков, 18 подборов и 11 передач. Самым результативным игроком хозяев стал американский форвард Майкл Портер. На его счету 26 очков, семь подборов и один ассист. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея: 22 очка, пять подборов и восемь результативных передач. У гостей дабл-дабл оформил разыгрывающий Джа Морант. Он набрал 27 очков, четыре подбора и 10 ассистов. Хорошим бросковым выступлением отметился и защитник Десмонд Бэйн: 19 очков.