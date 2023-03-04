Новичок «Шарлотт» не сразу обратил внимания на Майкла Джордана. Видео

Центровой, новичок «Шарлотт Хорнетс» Марк Уильямс во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (106:117) попал в курьёзный момент.

В конце третьей четверти баскетболист отправился на скамейку запасных, однако не заметил, как владелец команды, легендарный Майкл Джордан протянул ему руку для выражения одобрения. Тем не менее, новичок позже всё же пожал руку Джордану.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 21-летний Уильямс принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 8,4 очка, 6,4 подбора и 1,1 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 63,7, штрафных – 73,6.

«Шарлотт Хорнетс» занимает 14-е место в Восточной конференции с 20 победами при 45 поражениях. Следующую игру «шершни» проведут с «Бруклин Нетс» на выезде 6 марта (2:00 мск).

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