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Чарльз Баркли сравнил Дюранта и Адетокунбо, отдав предпочтение второму

Чарльз Баркли сравнил Дюранта и Адетокунбо, отдав предпочтение второму
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли выразил мнение, что звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант уступает по таланту тяжёлому форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо.

«Кевин Дюрант – отличный игрок. Но не лучше Янниса Адетокунбо», – заявил Баркли в эфире программы First Take.

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, 37,6% которых – трёхочковые.

«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 33 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Шарлотт Хорнетс» на выезде 2 марта (3:00 мск).

Ранее Баркли сравнил переходы звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса в «Майами Хит» в 2010 году и форварда Кевина Дюранта в 2016-м – в «Голден Стэйт Уорриорз».

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