Чарльз Баркли сравнил Дюранта и Адетокунбо, отдав предпочтение второму

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли выразил мнение, что звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант уступает по таланту тяжёлому форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо.
«Кевин Дюрант – отличный игрок. Но не лучше Янниса Адетокунбо», – заявил Баркли в эфире программы First Take.
В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, 37,6% которых – трёхочковые.
«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 33 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Шарлотт Хорнетс» на выезде 2 марта (3:00 мск).
Ранее Баркли сравнил переходы звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса в «Майами Хит» в 2010 году и форварда Кевина Дюранта в 2016-м – в «Голден Стэйт Уорриорз».
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