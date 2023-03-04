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Данк Хэйса и трёхочковый Рэндла — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Данк Хэйса и трёхочковый Рэндла — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео
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Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 4 марта, было сыграно десять матчей.

В первую тройку вошли моменты с участием тяжёлого форварда «Денвер Наггетс» Джеффа Грина, тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексона Хэйса и бигмена «Нью-Йорк Никс» Джулиуса Рэндла.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Среди примечательных выступлений можно отметить защитника «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррея, оформившего 41 очко, сделавшего шесть передач и пять подборов.

Тяжёлый форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл отметился 43 очками, девятью подборами и тремя передачами. Микал Бриджес из «Бруклин Нетс» записал на свой счёт 38 очков, 10 подборов и четыре передачи.

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