Данк Хэйса и трёхочковый Рэндла — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 4 марта, было сыграно десять матчей.
В первую тройку вошли моменты с участием тяжёлого форварда «Денвер Наггетс» Джеффа Грина, тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексона Хэйса и бигмена «Нью-Йорк Никс» Джулиуса Рэндла.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Среди примечательных выступлений можно отметить защитника «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррея, оформившего 41 очко, сделавшего шесть передач и пять подборов.
Тяжёлый форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл отметился 43 очками, девятью подборами и тремя передачами. Микал Бриджес из «Бруклин Нетс» записал на свой счёт 38 очков, 10 подборов и четыре передачи.
- 4 марта 2023
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