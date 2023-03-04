Игрок «Мемфиса» выступил с критикой в адрес Дрэймонда Грина

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс критически высказался о тяжёлом форварде «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонде Грине.
«Мне не нравится Дрэймонд. Да и «Голден Стэйт» мне не нравится. Не хочу о них говорить и иметь что-то общее. Он отлично играет с «Уорриорз»: уберите его из команды, никто не узнает о Грине», — приводит слова Брукса ESPN.
Отметим, что 27-летний форвард «Мемфиса» известен своими провокационными действиями на площадке НБА, а также интересными заявлениями в адрес других игроков лиги.
В нынешнем сезоне Брукс принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 14,4 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,9, трёхочковых – 31,9.
«Мемфис Гриззлиз» занимает второе место в Западной конференции с 38 победами при 24 поражениях. Следующую игру «мишки» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде 6 марта (6:00 мск).
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