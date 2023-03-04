Олег Киселёв: «Астана» имела шанс на победу, но неправильно сыграла последнюю атаку

Главный тренер баскетбольного клуба «Астана» Олег Киселёв после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Парма-Пари» (73:74) оценил игру своих подопечных.
«Сегодня мы провалили третью четверть, отсюда и результат. Также в первой половине выиграли подбор, а во второй проиграли. Это ещё одна проблема. Мы имели шанс на победу, но немного неправильно по мысли сыграли последнюю атаку», — приводит слова 44-летнего специалиста официальный телеграм-канал клуба.
Напомним, самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Риз, набравший 26 очков. 12 очков набрал Тайлор Онгвае. 10 очков на свой счёт записал Данила Походяев. В составе «Пармы» по 17 очков набрали Рустам Мурзагалиев и Кваме Вон. 15 очками отметился Валерий Лиходей, девятью – Маркелл Джонсон.
Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ казахстанский клуб проведёт с саратовским «Автодором» на своей площадке 9 марта (17:00 мск). «Парма-Пари» примет «Самару» 9 марта (18:00 мск).
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