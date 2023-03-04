«Каждый матч на вес золота». Евгений Пашутин — после игры с «Астаной»

Главный тренер пермского баскетбольного клуба «Пари» Евгений Пашутин прокомментировал выступление команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (74:73).

«Хочу поздравить команду с победой, ребята проявили характер. Сегодня в защите играли намного лучше, чем это было в предыдущих матчах. Была хорошая коммуникация, использовали разные сочетания игроков. Думаю, что терпели весь матч, и все парни отдали свой максимум на площадке.

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Взяли 40 подборов, контролировали матч и в один момент встречи ушли в лидеры на «+10», но совершили невынужденные ошибки, тем самым позволили «Астане» вернуться в игру. Но я рад, что мы победили и сделали ещё один шаг к нашей цели Ч плей-офф Чемпионата. Мы видим, что борьба накалилась, и у всех есть равные шансы на попадание в финальную стадию турнира.

По сути для нас плей-офф начался уже сейчас, и каждый матч на вес золота. Побеждать необходимо в каждой встрече», — приводит слова 54-летнего специалиста официальный телеграм-канал клуба.