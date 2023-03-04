«Каждый матч на вес золота». Евгений Пашутин — после игры с «Астаной»

Главный тренер пермского баскетбольного клуба «Пари» Евгений Пашутин прокомментировал выступление команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (74:73).
«Хочу поздравить команду с победой, ребята проявили характер. Сегодня в защите играли намного лучше, чем это было в предыдущих матчах. Была хорошая коммуникация, использовали разные сочетания игроков. Думаю, что терпели весь матч, и все парни отдали свой максимум на площадке.
Взяли 40 подборов, контролировали матч и в один момент встречи ушли в лидеры на «+10», но совершили невынужденные ошибки, тем самым позволили «Астане» вернуться в игру. Но я рад, что мы победили и сделали ещё один шаг к нашей цели Ч плей-офф Чемпионата. Мы видим, что борьба накалилась, и у всех есть равные шансы на попадание в финальную стадию турнира.
По сути для нас плей-офф начался уже сейчас, и каждый матч на вес золота. Побеждать необходимо в каждой встрече», — приводит слова 54-летнего специалиста официальный телеграм-канал клуба.
- 4 марта 2023
-
16:21
-
15:55
-
15:10
-
14:52
-
14:23
-
13:47
-
12:40
-
12:21
-
12:03
-
11:31
-
11:22
-
11:06
-
10:40
-
10:30
-
10:12
-
09:34
-
09:24
-
09:13
-
08:58
-
08:49
-
08:39
-
08:34
-
06:10
-
05:56
-
00:36
-
00:35
-
00:03
- 3 марта 2023
-
23:14
-
22:49
-
22:14
-
21:38
-
20:58
-
20:52
-
20:32
-
20:01