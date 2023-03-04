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Будет ли побит «вечный» рекорд Уилта Чемберлена в 100 очков за игру НБА?

Будет ли побит «вечный» рекорд Уилта Чемберлена в 100 очков за игру НБА?
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2 марта 1962 года легендарный американец Уилт Чемберлен установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по результативности за игру в матче между «Филадельфией Уорриорз» и «Нью-Йорк Никс».

За прошедшие шесть десятилетий к «сотне», помимо самого Чемберлена, удалось приблизиться одному лишь Коби Брайанту в 2006-м, записавшему на свой счёт 81 очко в матче «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Торонто Рэпторс».

27 февраля 2023 года американский защитник Дэмьен Лиллард, выступающий за команду «Портленд Трэйл Блэйзерс», набрал 71 очко в матче с «Хьюстон Рокетс».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Будет ли побит «вечный» рекорд Уилта Чемберлена в 100 очков за игру НБА?»

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