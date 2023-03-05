Горан Драгич определился с местом продолжения карьеры после отчисления из «Чикаго»

Словенский разыгрывающий Горан Драгич планирует продолжить карьеру в «Милуоки Бакс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Ожидается, что стороны подпишут соглашение до конца сезона.

Ранее Драгич был отчислен из «Чикаго Буллз».

Чемпион Европы 2017 года 36-летний словенец провёл за «Чикаго» 51 игру, где в среднем набирал 6,4 очка и делал 2,7 передачи.

Горан Драгич за 15 сезонов карьеры в НБА смог стать участником Матча всех звёзд – 2013/2014. Этот сезон, который он проводил в «Финикс Санз», стал самым успешным в карьере словенца. В этот год он также вошёл в третью символическую сборную НБА, получил награду самого прогрессирующего игрока, а также входил в список игроков, получавших голоса за статуэтку MVP.