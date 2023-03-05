Результаты всех матчей НБА 5 марта, турнирная таблица

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5 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня было сыграно шесть матчей матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» – «Торонто Рэпторс» – 109:116 ОТ

«Кливленд Кавальерс» – «Детройт Пистонс» – 114:90

«Сан-Антонио Спёрс» – «Хьюстон Рокетс» – 110:122

«Майами Хит» – «Атланта Хоукс» – 117:109

«Милуоки Бакс» – «Филадельфия Сиксерс» – 130:133

«Сакраменто Кингз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 134:138.

В центральной встрече игрового дня «Филадельфия» обыграла «Милуоки», прервав их 16-матчевую победную серию. Отличную игру провёл американский защитник «Сиксерс» Джеймс Харден. Он был близок к трипл-даблу: 38 очков, девять подборов и 10 асисстов.