Дюрант объяснил, почему игроки не заинтересованы в Матче всех звёзд НБА

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Финикс Санз» американец Кевин Дюрант объяснил, почему, по его мнению, участники Матча всех звёзд не стараются во время уикенда.

«Моя теория заключается в том, что для нас, игроков, уикенд Матча всех звёзд – это целых восемь дней перерыва. А если ты участник, то у тебя всё равно выпадают три или четыре дня. Взгляните на Джейсона Тейтума, он сыграл уже 50 игр, а это немало минут. Ребята больше думают об этом, чем о том, чтобы устроить шоу.

Вы можете сыграть в четверг, пятницу, затем отправиться на Матч всех звёзд и уже во вторник оказаться на площадке. Вы не выходите из игрового режима. Вы знаете, что не можете расслабиться, и это причина, почему парни не заинтересованны», – цитирует Дюранта Fadeaway World.