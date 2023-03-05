Дрэймонд Грин отреагировал на выпады со стороны Диллона Брукса
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Форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина попросили отреагировать на комментарии со стороны игрока «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса, который ранее критиковал баскетболиста «воинов». Грин в ответ на эту просьбу рассмеялся и предпочёл отказаться от возможности ответить.
«Мне не нравится всё, что с ними связано. Дрэймонд много говорит. Ему тоже многое сходит с рук. Его игра крута — в «Голден Стэйт», но если вы поставите его куда-нибудь ещё, вы не узнаете, кто такой Дрэймонд. Он играет сердцем, играет жёстко и знает все тонкости их защиты. Думаю, именно поэтому он им там нравится», — сказал Брукс после одного из матчей.
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