Дрэймонд Грин отреагировал на выпады со стороны Диллона Брукса

Форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина попросили отреагировать на комментарии со стороны игрока «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса, который ранее критиковал баскетболиста «воинов». Грин в ответ на эту просьбу рассмеялся и предпочёл отказаться от возможности ответить.

«Мне не нравится всё, что с ними связано. Дрэймонд много говорит. Ему тоже многое сходит с рук. Его игра крута — в «Голден Стэйт», но если вы поставите его куда-нибудь ещё, вы не узнаете, кто такой Дрэймонд. Он играет сердцем, играет жёстко и знает все тонкости их защиты. Думаю, именно поэтому он им там нравится», — сказал Брукс после одного из матчей.