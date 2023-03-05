«Я тоже носил оружие». Пол Пирс заступился за Джа Моранта

Чемпион НБА 2008 года Пол Пирс поддержал звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.
Во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности.
«Мне плевать, что вы все говорите о Джа. Я тоже носил оружие после того, как получил ножевое ранение. Вы не знаете, что он пережил. У каждого есть что сказать, пока вы не узнаете, что на самом деле происходит в чьей-то жизни. Когда вы чёрный и богатый, вы становитесь мишенью, и точка», — написал Пирс в социальных сетях.
Ранее стало известно, что Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на своей частной территории. Инцидент произошёл летом 2022 года. Потерпевший сообщил полиции, что Морант несколько раз ударил его по голове во время игры, а после драки ушёл в свой дом и появился оттуда с пистолетом. Баскетболист же заявил, что действовал в целях самообороны.
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