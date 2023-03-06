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Трипл-дабл Янниса Адетокунбо помога «Милуоки» одолеть «Вашингтон»

Трипл-дабл Янниса Адетокунбо помога «Милуоки» одолеть «Вашингтон»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:111.

Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал американский защитник Брэдли Бил, набравший 33 очка, девять подборов и всего две передачи. Также стоит отметить центрового из Латвии Кристапса Порзингиса, который заработал дабл-дабл: 24 очка, 13 подборов и всего пять передач. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету трипл-дабл: 23 очка, десять подборов и 13 передач. Стоит ещё выделить американского защитника Джевона Картера, который набрал 20 очков, два подбора, но не отдал ни одной передачи.

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2023, понедельник. 03:30 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
111 : 117
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Бил - 33, Порзингис - 24, Авдия - 17, Кисперт - 11, Райт - 10, Гэффорд - 8, Гудвин - 3, Нанн - 3, Гилл - 2, Буей, Гибсон, Джексон, Дэвис, Кузма, Моррис, Тодд, Хафф
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 23, Картер - 20, Холидэй - 19, Лопес - 15, Инглс - 14, Аллен - 11, Коннотон - 8, Портис - 5, Краудер - 2, Адетокунбо, Боучэмп, Горан Драгич, Грин, Леонард, Миддлтон, Мэттьюз
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