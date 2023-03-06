Трипл-дабл Янниса Адетокунбо помога «Милуоки» одолеть «Вашингтон»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:111.

Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал американский защитник Брэдли Бил, набравший 33 очка, девять подборов и всего две передачи. Также стоит отметить центрового из Латвии Кристапса Порзингиса, который заработал дабл-дабл: 24 очка, 13 подборов и всего пять передач. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету трипл-дабл: 23 очка, десять подборов и 13 передач. Стоит ещё выделить американского защитника Джевона Картера, который набрал 20 очков, два подбора, но не отдал ни одной передачи.