76 очков Джорджа и Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Мемфис»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 135:129.
Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американец Пол Джордж, заработавший дабл-дабл: 42 очка, 10 подборов и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Кавая Леонарда, который тоже заработал дабл-дабл: 34 очка, 10 подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Десмонд Бейн. На его счету 30 очков, четыре подбора и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Тайаса Джонса, который заработал дабл-дабл: 25 очков, три подбора и 12 передач.
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2023, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 129
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 42, Леонард - 34, Гордон - 17, Пламли - 15, Уэстбрук - 9, Мэнн - 7, Зубац - 6, Моррис - 5, Батюм, Бостон, Диабате, Ковингтон, Коффи, Мун, Пауэлл, Престон, Хиланд
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 30, Джонс - 25, Джексон - 24, Кеннард - 15, Тиллман - 13, Альдама - 9, Родди - 8, Кончар - 5, Адамс, Брукс, Кларк, Ларэвиа, Лофтон Мл., Морант, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
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