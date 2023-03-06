76 очков Джорджа и Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Мемфис»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 135:129.

Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американец Пол Джордж, заработавший дабл-дабл: 42 очка, 10 подборов и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Кавая Леонарда, который тоже заработал дабл-дабл: 34 очка, 10 подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Десмонд Бейн. На его счету 30 очков, четыре подбора и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Тайаса Джонса, который заработал дабл-дабл: 25 очков, три подбора и 12 передач.